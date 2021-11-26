Об этом президент Зеленский сообщил во время пресс-марафона 26 ноября.

Все здесь Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента

Относительно истребителей мы проводим различные консультации, – президент

Если что-то начнется, как это будет на практике, я не знаю. Четких вещей я не получал. Что касается истребителей, то мы проводим различные консультации относительно истребителей. Однако, какие могут быть на нашей территории, пока об этом речи нет,

– сказал Зеленский.

Сигналы, которые Украина получает от партнеров, в основном свидетельствуют о поддержке – не только политической, но и в плане вооружения. Киев постоянно получает военную технику и закупает ее.

Украина постоянно обновляет военно-техническую базу

Эта работа ведется постоянно,

– добавил президент.

Также Зеленский напомнил о разговоре с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы Украина выходила на диалог с Россией. Евросоюз окажет в этом поддержку.

Больше об этом В ЕС хотят, чтобы мы начали общаться с Россией, – Зеленский

Что сказал Зеленский о возможном наступлении России:

Президент считает, что эскалация на Востоке Украины и на границе может произойти каждый день.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, идет запугивание со стороны России.

Украина контролирует свои границы и готова к противостоянию, отметил глава государства. Киев получит в этом случае информационную, военную и дипломатическую помощь.

Зеленский об истребителях: смотрите видео