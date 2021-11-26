Как объяснил Зеленский, непростые переговоры с Кремлем проводит Андрей Ермак, глава ОП. Такую информацию Зеленский озвучил во время пресс-марафона 26 ноября.
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Зеленский о переговорах с Россией
Глава государства подчеркнул, что каждый день общается с разными мировыми лидерами. 26 ноября он провел разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и пока еще действующей немецким канцлером Ангелой Меркель.
Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Россией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей и их администраций,
– объяснил политик.
Кроме этого, украинский президент подчеркнул, что уже в ближайшее время с российской стороной будет контактировать Андрей Ермак. "Мы абсолютно не против", – подчеркнул Зеленский.
Россия отказалась от нормандской встречи
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что готов встретиться с главой российского МИД Сергей Лавровым, чтобы поговорить. По его мнению, это может помочь вывести Минский процесс из тупика.
- В начале ноября Лавров отказался от участия во встрече глав МИД стран "нормандской четверки". Россиянин жаловался, что якобы Кремль не получил ответа на проект итогового документа нормандской встречи.
- Впоследствии в ответ у Зеленского отметили, что именно Москва ответственна за блокирование переговорного процесса. Там удивлены тем, что Россия хочет знать итог переговоров еще до их начала.