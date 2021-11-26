Как объяснил Зеленский, непростые переговоры с Кремлем проводит Андрей Ермак, глава ОП. Такую информацию Зеленский озвучил во время пресс-марафона 26 ноября.

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Зеленский о переговорах с Россией

Глава государства подчеркнул, что каждый день общается с разными мировыми лидерами. 26 ноября он провел разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и пока еще действующей немецким канцлером Ангелой Меркель.

Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Россией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей и их администраций,

– объяснил политик.

Кроме этого, украинский президент подчеркнул, что уже в ближайшее время с российской стороной будет контактировать Андрей Ермак. "Мы абсолютно не против", – подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! Глава государства отметил, что угроза эскалации ситуации на Востоке Украины со стороны России есть ежедневно. Впрочем, по словам Зеленского, сейчас "продолжается запугивание".

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