Кулеба провел онлайн-переговоры с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий. В мероприятии приняли участие около 100 участников.

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Лавров игнорирует приглашение на встречу

Украинский министр отметил, что его коллеги из Франции и Германии изрядно старались, чтобы убедить Лаврова принять участие в переговорах. Однако российский дипломат приглашения традиционно игнорирует.

Министры Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести минский процесс из тупика, в который его завела Россия,

– отметил Кулеба.

Украина продолжает настаивать, чтобы участие в дискуссии приняли все страны нормандского формата. Только так, считает Кулеба, можно оживить процесс мирного урегулирования. Лучший вариант, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств.

Глава МИД напомнил, что и президент Франции, и канцлер Германии, и глава Украины сделали ряд предложений о встрече Владимиру Путину. Однако российская сторона не соглашается ни на один из вариантов.

Кулеба опроверг фейки о наступлении Украины на Донбассе

Кулеба на официальном уровне опроверг российские фейки о том, что Украина готовит наступательную операцию на Донбассе. Министр заверил, что Киев ищет только политико-дипломатическое решение.

Важно! В МИД подчеркнули, что в случае нападения России на Украину, украинцы будут защищаться всеми возможными средствами.

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Что известно о демарше Лаврова: