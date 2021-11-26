Кулеба провів онлайн-перемовини з експертами провідних французьких аналітичних центрів у сфері зовнішньої політики та журналістами ключових французьких видань. У заході взяли участь близько 100 учасників.

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Лавров ігнорує запрошення на зустріч

Український міністр наголосив, що його колеги з Франції та Німеччини неабияк старались, щоб переконати Лаврова взяти участь у переговорах. Проте російський дипломат запрошення традиційно ігнорує.

Міністри Німеччини Гайко Маас та Франції Жан-Ів Ле Дріан доклали максимум зусиль, аби залучити російського міністра Сергія Лаврова на зустріч. Якби він погодився, я був би готовий провести з ним відверту розмову про те, як вивести мінський процес із глухого кута, в який його завела Росія,

– зауважив Кулеба.

Україна продовжує наполягати, аби участь у дискусії взяли всі країни нормандського формату. Лише так, вважає Кулеба, можна оживити процес мирного врегулювання. Найкращий варіант, щоб за стіл перемовин сіли лідери держав.

Глава МЗС нагадав, що і президент Франції, і канцлерка Німеччини, і глава України зробили низку пропозицій про зустріч Володимиру Путіну. Проте російська сторона не погоджується на жоден з варіантів.

Кулеба спростував фейки про наступ України на Донбасі

Кулеба на офіційному рівні спростував російські фейки про те, що Україна готує наступальну операцію на Донбасі. Міністр запевнив, що Київ шукає лише політико-дипломатичне вирішення.

Важливо! У МЗС наголосили, що в разі нападу Росії на Україну, українці захищатимуться усіма можливими засобами.

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Що відомо про демарш Лаврова: