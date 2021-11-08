Росія відмовилась від нормандської зустрічі на рівні міністрів, яку пропонували провести 11 листопада. Про це 8 листопада заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції.

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Лавров відмовився від зустрічі

Лавров запевнив, що буцімто для них важлива "не сама зустріч", а зміст. Політик заявив, що Кремль скерував у Францію, Німеччину та Україну 29 жовтня "проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримав реакції".

Окрім того, що наприкінці вересня Лавров розповів, що зустрічався з очільником МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном та запропонував провести зустріч 11 листопада.

Я йому сказав, що ми хотіли б отримати реакцію наших колег на пропозиції… Проте днями ми знову отримали спільне послання глав МЗС Німеччини і Франції, де 11 листопада позначене як мало не безальтернативна дата,

– заявив Лавров.

Він додав, що Росія скерувала "додаткові аргументи, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, і перерахували кроки Києва для торпедування мінських домовленостей".

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