Россия отказалась от нормандской встречи на уровне министров, которую предлагали провести 11 ноября. Об этом 8 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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Лавров отказался от встречи

Лавров заверил, что якобы для них важна не сама встреча, а содержание. Политик заявил, что Кремль направил во Францию, Германию и Украину 29 октября проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получил реакции.

Кроме того, в конце сентября Лавров рассказал, что встречался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложил провести встречу 11 ноября.

Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения... однако на днях мы вновь получили совместное послание глав МИД Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли не безальтернативная дата,

– заявил Лавров.

Он добавил, что Россия направила "дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей".

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