Про це прессекретар президента повідомив у програмі "Взгляд с Банковой", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу в межах "Нормандії".

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У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження – під великим питанням,

– сказав він.

Ніяк не можуть домовитися, – Никифоров

Сергій Никифоров зазначив, що сторони ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту на найвищому рівні. За його словами, навіть міністри поки що не зустрічаються.

Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі,

– додав речник президента.

Зверніть увагу! Зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Радники лідерів "нормандської четвірки" збиралися ще у листопаді 2020 року.

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