Про це прессекретар президента повідомив у програмі "Взгляд с Банковой", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу в межах "Нормандії".
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У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження – під великим питанням,
– сказав він.
Ніяк не можуть домовитися, – Никифоров
Сергій Никифоров зазначив, що сторони ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту на найвищому рівні. За його словами, навіть міністри поки що не зустрічаються.
Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі,
– додав речник президента.
"Нормандська четвірка": головне
- Глави України, Німеччини, Франції та Росії востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року.
- Наступні перемовини мали відбутись у 2020 році, проте їх не організували через пандемію COVID-19. Відтоді Москва блокує будь-які натяки на можливий саміт.
- Періодично проводять онлайн-перемовини на рівні радників, однак без особливих результатів.