Об этом пресс-секретарь президента сообщил в программе "Взгляд с Банковой", отвечая на вопрос о возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках "Нормандии".

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У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом,

– сказал он.

Никак не могут договориться, – Никифоров

Сергей Никифоров отметил, что стороны никак не могут договориться по поводу следующего саммита на самом высоком уровне. По его словам, даже министры пока не встречаются.

То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате,

– добавил представитель президента.

Обратите внимание! Встречи в Нормандском формате не проводились уже год. Советники лидеров "нормандской четверки" собирались еще в ноябре 2020 года.

"Нормандская четверка": главное