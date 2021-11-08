Такое заявление сделал спикер президента Сергей Никифоров. Он отметил, что нормандский формат является безальтернативной площадкой для переговоров относительно прекращения конфликта на Востоке Украины.

Ранее Продолжение работы Нормандского формата под большим вопросом, – представитель Зеленского

У Зеленского подчеркнули, что ответственность за задержку в продвижении переговорного процесса лежит именно на российской стороне. Якобы заявление Лаврова только это подтвердило. Украина, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров уже в ближайшее время.

В Офисе Президента призвали Россию сотрудничать ради мира

Отметим, что Лавров пожаловался, что направил в другие страны проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получил реакции. "Мы считаем, что суть переговоров – получение результатов. Если российская сторона настаивает, что результат должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс", – заметил Никифоров.

Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ждет мира и Россия должна внести свой вклад в его достижение,

– подытожил представитель главы государства.

О кадровых изменениях в ТКГ и задачах украинской делегации

Кроме того, Никифоров рассказал, что после назначения Алексея Резникова на должность министра обороны к работе украинской делегации в ТКГ присоединится Ирина Верещук. Ведь она стала министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Обязанности первого заместителя главы делегации будет временно исполнять нардеп Андрей Костин.

Также у Зеленского подчеркнули, что Украина в ТКГ должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов. Речь, в частности, о работе над освобождением удерживаемых лиц и обеспечении нормальных условий работы КПВВ. "Нужно создать подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе", – добавил Никифоров.