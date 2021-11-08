Таку заяву зробив речник президента Сергій Никифоров. Він наголосив, що нормандський формат є безальтернативним майданчиком для перемовин щодо припиннення конфлікту на Сході України.

Раніше Продовження роботи Нормандського формату під великим питанням, – речник Зеленського

У Зеленського наголосили, що відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу лежить саме на російській стороні. Мовляв, заява Лаврова лише це підтвердила. Натомість Україна, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів вже найближчим часом.

В Офісі Президента закликали Росію співпрацювати заради миру

Зазначимо, що Лавров поскаржився, що направив до інших країн проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримав реакції. "Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результатів. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес", – зауважив Никифоров.

Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення,

– підсумував речник глави держави.

Про кадрові зміни у ТКГ та завдання української делегації

Крім цього, Никифоров розповів, що після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в ТКГ приєднається Ірина Верещук. Адже вона стала міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Обов'язки першого заступника глави делегації тимчасово виконуватиме нардеп Андрій Костін.

Також у Зеленського підкреслили що Україна в ТКГ має ще більше зосередитися на розв'язанні гуманітарних і соціальних питань. Мовиться, зокрема, про роботу над звільненням утримуваних осіб й забезпечення нормальних умов роботи КПВВ. "Потрібно створити підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі", – додав Никифоров.