Корабль Panamax привез в порт "Южный" в Одесскую область первую из семи партий по контракту ДТЭК Рината Ахметова. Весь уголь предназначен для ТЭС "Центрэнерго".

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Речь идет о 5 поставках твердого топлива из США и 2 поставках – из Колумбии. У каждой партии будет объем от 40 до 75 тысяч тонн.

Поставка угля в Украину

Всего в Украину привезут около 470 тысяч тонн угля. Корабельные поставки будут проходить с ноября 2021 по январь 2022 года.

По словам гендиректора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, имеющийся ресурс мобилизовали до отопительного сезона 2021 – 2022 года. В октябре компания отгрузила около 50 тысяч тонн собственного угля для "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Кроме поставок по морю, ДТЭК заказывает уголь в Польше и Казахстане. В августе 2021 года компания заказала 340 тысяч тонн польского энергетического угля.

По информации энергетического предприятия, всего из Казахстана, Польши и США заказали около 0,9 миллиона тонн угля. Ведутся переговоры о дополнительных объемах импортного топлива.

Справка. ДТЭК импортирует уголь, чтобы покрыть дефицит топлива. Однако использование украинского угля остается в приоритете. С января по октябрь 2021 на шахтах компании добыли 13,7 миллиона тонн угля марки "Г". До конца года планируют добыть еще более 3 миллионов тонн.

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