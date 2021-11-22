Корабль Panamax привез в порт "Южный" в Одесскую область первую из семи партий по контракту ДТЭК Рината Ахметова. Весь уголь предназначен для ТЭС "Центрэнерго".
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Речь идет о 5 поставках твердого топлива из США и 2 поставках – из Колумбии. У каждой партии будет объем от 40 до 75 тысяч тонн.
Поставка угля в Украину
Всего в Украину привезут около 470 тысяч тонн угля. Корабельные поставки будут проходить с ноября 2021 по январь 2022 года.
По словам гендиректора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, имеющийся ресурс мобилизовали до отопительного сезона 2021 – 2022 года. В октябре компания отгрузила около 50 тысяч тонн собственного угля для "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".
Кроме поставок по морю, ДТЭК заказывает уголь в Польше и Казахстане. В августе 2021 года компания заказала 340 тысяч тонн польского энергетического угля.
По информации энергетического предприятия, всего из Казахстана, Польши и США заказали около 0,9 миллиона тонн угля. Ведутся переговоры о дополнительных объемах импортного топлива.
Ситуация с углем в Украине: что известно
- Отопительный сезон 2021 – 2022 года в Украине уже начался, однако по состоянию на середину ноября не работали 23 блока теплоэлектростанций.
- По информации Минэнерго, перед началом сезона запасов угля было в 4 раза меньше нормы.
- Эксперты прогнозировали веерные отключения света в связи с такой ситуацией. Однако премьер-министр Денис Шмигаль и президент Владимир Зеленский убеждают, что в Украине такие действия не будут применяться.