В то же время новое правительство станет неким экспериментом для Германии, ведь такой коалиции из абсолютно разных партий, страна еще не имела. Этот эксперимент может стать очень удачным для Украины.

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Коалиция "Светофор"

Накануне глава Социал-демократической партии и будущий канцлер Олаф Шольц лично объявил о завершении создания коалиции, которую уже окрестили "Светофор".

Это значит, что первое заседание обновленного Бундестага может пройти уже в начале декабря 2021 года. Тогда же Олафа Шольца должны объявить канцлером Германии. Именно так и решили 3 партии:

СДПГ;

"Зеленые";

"Свободные демократы".

Обратите внимание! "Светофором" эту коалицию называют из-за цветов партийной символики. СДПГ – красный, "Свободные демократы" – жёлтый и партия "Зеленых" имеет соответствующий названию цвет.

Напомню, что нынешний канцлер Ангела Меркель, возглавлявшая правительство Германии 16 лет, задолго до выборов объявила, что не будет участвовать в них и уйдет на пенсию. Вместо неё, место канцлера отводили преемнику Меркель Армину Лашету.

Но его партия, Христианско-демократический союз, заняла на выборах 2 место и теперь уходит в оппозицию. Это стало жирной точкой в эпохе правления ХДС в Германии.



Преемником Меркель должен был стать Армин Лашет / Фото Getty Images

Конечно, сейчас у аналитиков стоит главный вопрос: как долго и слаженно сможет работать коалиция "Светофора", ведь идеология партий абсолютно разная. СДПГ являются левоцентристами, партия "Зеленых" – левыми либералами, а "Свободные демократы" – правыми либералами.

С другой стороны, именно такое различие во взглядах сможет сбалансировать работу парламента.

Позитивные сигналы для Украины

Украинцам конечно же интересно понять, изменится ли политика Германии в отношении Украины? Для этого предлагаю заглянуть в само коалиционное соглашение 3 партий, которое опубликовало издание Der Spiegel.

Первое, что стоит отметить, это то, что новым министром иностранных дел Германии станет сопредседатель партии "Зеленых" Анналена Бербок.

Это прекрасный сигнал для Украины. Во-первых, партия "Зеленых" единственная из новой коалиции, кто выступает за вступление Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Правда в коалиционном соглашении, это стремление "Зеленых" не нашло полного отражения, хотя немцы и подтвердили, что продолжат поддерживать наши европейские стремления.

В то же время у будущего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок очень недружелюбное отношение к России. И тому есть, как минимум, 2 причины.

Какие причины негативного отношения Бербока к России? Первая причина – "Зеленые" настаивают на принципах демократии и безоговорочного соблюдения прав человека, чего в России, конечно же, нет. Вторая – "Зеленые" выступают категорически против увеличения зависимости от углеводородов и требовали остановить "Северный поток-2".



Более того, именно партия "Зеленых" добивались закрепления в Коалиционном соглашении пункта о полном отказе Германии от газовой энергетики уже к 2040 году. Это большой удар по российскому "Газпрому".

В то же время, в коалиционном соглашении сказано лишь о том, что Германия продолжит поддерживать территориальную целостность и энергонезависимость Украины. Вот слов о том, что будет делать Германия, если Россия остановит транзит газа через Украину – нет.

Кулеба хочет поставку оружия в Украину

Что касается военной помощи Украине, то здесь есть небольшая надежда, что Германия таки изменит свою позицию относительно поставок оружия в Украину. По крайней мере на это надеется министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Но будет ли с кем об этом общаться, зная нынешнюю позицию Германии по этому вопросу? К счастью, да. Ведь в состав правительства попадает еще один представитель партии "Зеленых" – Роберт Хабек.

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Ему прочат кресло министра экономики и окружающей среды. Но, важно то, что именно Хабек в августе 2021 года предложил Германии предоставить Украине летальное оружие, за что получил порцию критики. Но, тем не менее, даже после критики его партия попала в коалицию. Значит шансы, пусть и небольшие, но есть.

Пока же в коалиционном соглашении четко закреплено требование к России убраться с территории Украины.

Взамен на адекватное поведение, России предлагают сотрудничество в области производства водорода, в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды. Кроме того, обещают безвиз российской молодежи возрастом до 25 лет.

Олаф Шольц: кто это

Что касается нового канцлера Олафа Шольца, то и здесь есть оптимистичные для Украины новости. Конечно, принято считать, что СДПГ намного больший симпатик России даже, чем партия Меркель.

Понятно почему, ведь ее бывший лидер Герхард Шредер с поста канцлера Германии перешел на зарплату в российский "Газпром". Из-за действий России последних лет, немецким партиям в целом стало сложно даже заявлять о дружбе с Россией, ведь сами немцы уже не так тепло к ней относятся.

Сам же Шольц много лет проработал в команде Меркель, а потому даже во время предвыборной кампании повторял все ее тезисы относительно России. Его даже называли "клоном Меркель".

Обратите внимание! Аналитики заявляют, что ждать от Шольца каких-то кардинальных подвижек в отношении России и Украины – не стоит. Скорее всего он попытается просто продолжить линию Ангелы Меркель.

Хотя не стоит забывать, что вице-канцлерами будут представители как раз тех партий, которые требуют более жесткого отношения к России.

В какой-то момент, Шольц просто вынужден будет согласиться с позицией своих коллег по коалиции.

Здесь важно, чтобы украинская дипломатия массированно лоббировала наши интересы нужным немецким политикам.

Немцев ждут кардинальные изменения

Что касается немцев, то их также ждут изменения. Новая коалиция до 2030 года обещает увеличить долю возобновляемых источников энергии до 80% по всей стране.

Изменится и миграционная политика, ведь теперь получить немецкий паспорт станет легче. Также планируется разрешить двойное гражданство. Ну и то чего немцы давно ждали. Коалиция планирует поднять порог минимальной оплаты труда до 12 евро в час.

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Стоит помнить, что все вызовы в Коалиционное соглашение вписать невозможно. Скорее всего, политика может меняться во время всей каденции.