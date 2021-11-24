В коалицию вошли, кроме СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы".
Ранее У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии
В коалиции рассказали о приоритетах деятельности
В результате переговоров договорились о создании альянса, нацеленного на обновление экономики Германии. Приоритетами коалиции назвали борьбу с изменением климата и продвижение цифровых технологий.
Как распределят должности в будущем правительстве
О том, кто займет ключевые посты в правительстве, сообщат на большой пресс-конференции в Берлине. По информации СМИ, СДПГ еще получит должности министров канцелярии, внутренних дел и строительства. "Зеленым" выделят 5 министерств, среди которых – МИД, министерство по делам семьи и министерство экономики.
В распоряжении "Свободных демократов" будут, скорее всего, Минздрав, Минобороны, Минобразования, Минюст и Минфин.
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Кратко о результате парламентских выборов в Германии:
- Во главе правительства Германии Ангела Меркель была 16 лет. Больше претендовать на должность она не захотела.
- На парламентских выборах в сентябре политсила канцлера впервые уступила СДПГ.
- В коалицию ХДС/ХСС не пригласили. В то же время объединились социал-демократы, Свободная демократическая партия и "Зеленые".