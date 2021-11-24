В коалицию вошли, кроме СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы".

Ранее У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии

В коалиции рассказали о приоритетах деятельности

В результате переговоров договорились о создании альянса, нацеленного на обновление экономики Германии. Приоритетами коалиции назвали борьбу с изменением климата и продвижение цифровых технологий.

Как распределят должности в будущем правительстве

О том, кто займет ключевые посты в правительстве, сообщат на большой пресс-конференции в Берлине. По информации СМИ, СДПГ еще получит должности министров канцелярии, внутренних дел и строительства. "Зеленым" выделят 5 министерств, среди которых – МИД, министерство по делам семьи и министерство экономики.

В распоряжении "Свободных демократов" будут, скорее всего, Минздрав, Минобороны, Минобразования, Минюст и Минфин.

Читайте также После провальных выборов: партия Меркель сменит руководство

Кратко о результате парламентских выборов в Германии: