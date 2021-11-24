Соответствующий текст соглашения есть издания. Об этом стало известно 24 ноября.

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Правительство Германии будет поддерживать движение Украины в ЕС

В тексте соглашения говорится, что "мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием"Восточного партнерства".

Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в Евросоюзе, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики,

– говорится в соглашении.

Кроме того, новое правительство Германии:

будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета;

стремится углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращение выбросов CO2".

Кстати, социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы завершили переговоры о коалиционном соглашении. Они длились 2 месяца.

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