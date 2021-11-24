Соответствующий текст соглашения есть издания. Об этом стало известно 24 ноября.
Заметьте Кто вместо Меркель: в Германии определились с новым канцлером
Правительство Германии будет поддерживать движение Украины в ЕС
В тексте соглашения говорится, что "мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием"Восточного партнерства".
Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в Евросоюзе, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики,
– говорится в соглашении.
Кроме того, новое правительство Германии:
- будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета;
- стремится углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращение выбросов CO2".
Кстати, социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы завершили переговоры о коалиционном соглашении. Они длились 2 месяца.
Коротко о результатах выборов в Германии
- Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Согласно результату, победу одержала Социал-демократическая партия (25,7% голосов).
- За ними – Христианско-демократический союз (18,9%), "Зеленые" (14,8%), "Свободная демократическая партия" (11,5%), "Альтернатива для Германии" (10,3%).
- Впервые за 16 лет возглавлять правительство будет не Ангела Меркель. Ведь она не претендовала на должность.
- 24 ноября в коалиционном соглашении согласовали, что правительство страны возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.
- В коалицию Христианско-демократический союз Ангелы Меркель не пригласили. Однако объединились социал-демократы, Свободная демократическая партия и "зеленые".