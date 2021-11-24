Відповідний текст угоди має видання. Про це стало відомо 24 листопада.

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Уряд Німеччини підтримуватиме рух України в ЄС

У тексті угоди мовиться, що "ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства".

Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в Євросоюзі, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки,

– мовиться в угоді.

Окрім того, новий уряд Німеччини:

продовжуватиме допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету;

прагне "поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2".

До речі, соціал-демократи, "Зелені" та вільні демократи завершили перемовини про коаліційну угоду. Вони тривали 2 місяці.

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