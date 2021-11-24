Відповідний текст угоди має видання. Про це стало відомо 24 листопада.
Зауважте Хто замість Меркель: у Німеччині визначились з новим канцлером
Уряд Німеччини підтримуватиме рух України в ЄС
У тексті угоди мовиться, що "ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства".
Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в Євросоюзі, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки,
– мовиться в угоді.
Окрім того, новий уряд Німеччини:
- продовжуватиме допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету;
- прагне "поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2".
До речі, соціал-демократи, "Зелені" та вільні демократи завершили перемовини про коаліційну угоду. Вони тривали 2 місяці.
Коротко про результати виборів у Німеччині
- Парламентські вибори в Німеччині відбулись 26 вересня. Згідно з результатом, перемогу отримала Соціал-демократична партія (25,7% голосів).
- За ними – Християнсько-демократичний союз (18,9%), "Зелені" (14,8%), "Вільна демократична партія" (11,5%), "Альтернатива для Німеччини" (10,3%).
- Вперше за 16 років очолювати уряд буде не Ангела Меркель. Адже вона не претендувала на посаду.
- 24 листопада у коаліційній угоді погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
- У коаліцію Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель не запросили. Натомість об'єднались соціал- демократи, Вільна демократична партія та "Зелені".