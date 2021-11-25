Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что в коалиционном соглашении социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, которые составят новую немецкую власть, призывают Россию прекратить агрессию

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Вызов для Берлина

Однако пока там не говорят о нормандском формате. Он является главным политико-дипломатическим инструментом для деоккупации Донецкой и Луганской областей.

"Действительно ли готов следующий канцлер Олаф Шольц брать на себя главную роль в непростых переговорах с Путиным? Этот вопрос пока остается открытым", – подчеркнул Мельник.

Украина продолжает настаивать на проведении берлинского саммита "нормандской четверки", чтобы вывести мирный процесс из тупика, в который нас всех завела Россия. Этот вызов станет одним из первых серьезных стресс-тестов для Берлина,

– добавил он.

Справка. "Нормандская четверка" – это президенты Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Они в последний раз встречались в Париже в конце 2019 года. После этого Россия блокирует переговоры.

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