В офисе президента сообщили об особенности предстоящей встречи Зеленского с журналистами. На нее пригласили журналистов из 30 всеукраинских и международных СМИ.

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Что известно о пресс-марафоне Зеленского

Количество присутствующих на мероприятии ограничили, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Украине, а также с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов. Каждому из журналистов дадут возможность задать Зеленскому один вопрос.

Справка. Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится до 15:00. На мероприятии будет присутствовать журналист 24 канала. Следите за новостями на сайте и в соцсетях.

У Зеленского заверили, что разговор главы государства с журналистами будет содержательным. Мол, в ходе общения удастся осветить различные актуальные и общественно важные темы.

С президентом будут говорить, в частности, о:

проведении реформ в Украине;

ситуации на Востоке и достижении мира;

энергетической безопасности и вопросах тарифов;

экономической стабильности;

борьбе с пандемией коронавируса.

Спикер Зеленского отметил в своем фейсбуке, что президент 26 ноября ответит на все самые важные вопросы. "Журналисты придут по приглашениям. Думаю, когда увидите список СМИ и имен, сомнений относительно предвзятости не останется", – подчеркнул Сергей Никифоров.

Предыдущие встречи Зеленского с журналистами