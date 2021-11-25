В офисе президента сообщили об особенности предстоящей встречи Зеленского с журналистами. На нее пригласили журналистов из 30 всеукраинских и международных СМИ.
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Что известно о пресс-марафоне Зеленского
Количество присутствующих на мероприятии ограничили, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Украине, а также с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов. Каждому из журналистов дадут возможность задать Зеленскому один вопрос.
У Зеленского заверили, что разговор главы государства с журналистами будет содержательным. Мол, в ходе общения удастся осветить различные актуальные и общественно важные темы.
С президентом будут говорить, в частности, о:
- проведении реформ в Украине;
- ситуации на Востоке и достижении мира;
- энергетической безопасности и вопросах тарифов;
- экономической стабильности;
- борьбе с пандемией коронавируса.
Спикер Зеленского отметил в своем фейсбуке, что президент 26 ноября ответит на все самые важные вопросы. "Журналисты придут по приглашениям. Думаю, когда увидите список СМИ и имен, сомнений относительно предвзятости не останется", – подчеркнул Сергей Никифоров.
Предыдущие встречи Зеленского с журналистами
- Еще в октябре 2019 года президент Зеленский провел самый длинный в мире пресс-марафон: общался с представителями СМИ более 14 часов. Мероприятие организовали в фуд-холле Kyiv Food Market.
- В мае 2020 года, в первую годовщину своего президентства, политик собрал журналистов во дворе Мариинского дворца. Тогда общался с ними в условиях жесткого карантина из-за коронавируса.
- Ровно через год Зеленский снова собрал журналистов на пресс-конференции. Встречу символически организовали на территории государственного предприятия "Антонов".