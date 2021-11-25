В Офісі Президента повідомили про особливість майбутньої зустрічі Зеленського з журналістами. На неї запросили журналістів з 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ.

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Що відомо про прес-марафон Зеленського

Кількість присутніх на заході обмежили з огляду на складну ситуацію з коронавірусом в Україні, а також з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів. Кожному із журналістів дадуть можливість поставити Зеленському одне питання.

Довідка. Прес-марафон розпочнеться о 12:00 і триватиме до 15:00. На заході буде присутній журналіст 24 каналу. Слідкуйте за новинами на сайті та у соцмережах.

У Зеленського запевнили, що розмова глави держави з журналістами буде змістовною. Мовляв, у ході спілкування вдасться висвітлити різні актуальні й суспільно важливі теми.

З президентом говоритимуть, зокрема, про:

проведення реформ в Україні;

ситуацію на Сході й досягнення миру;

енергетичну безпеку й питання тарифів;

економічну стабільність;

боротьбу з пандемією коронавірусу.

Речник Зеленського наголосив у своєму фейсбуці, що президент 26 листопада відповість на усі найважливіші запитання. "Журналісти прийдуть за запрошеннями. Думаю, коли побачите список ЗМІ та імен, сумнівів щодо упередженості не залишиться", – підкреслив Сергій Никифоров.

Попередні зустрічі Зеленського з журналістами