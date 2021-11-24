Єрмаку у неділю, 21 листопада, виповнилося 50 років. Пресслужба ОП розповіла, що День народження політик святкував з батьками, а у вівторок, 23 листопада, його привітали колеги.

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Не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності,

– наголосили в ОП.

Окрім того, пресслужба ОП запевнила, що для свята не використовували жодних державних чи приватних літаків. Тим більше – гвинтокрилів ДСНС.

Зеленський перебував на роботі

Пресслужба ОП повідомила: у п'ятницю, 19 листопада, президент Володимир Зеленський працював на Банковій. Увечері він відбув до резиденції в Гуті.

Вже у неділю, 21 листопада, український лідер у Києві відвідав заходи, присвячені початку Революції Гідності. Наступного дня президент також перебував на робочому місці.

Окрім того, в ОП наголосили, що користування резиденцією у Гуті відбувалося згідно зі звичайними протоколами.

Також у дні, коли начебто відбувалося гучне святкування ювілею, до резиденції з інших представників влади автівкою заїжджав лише Олексій Чернишов.

Зауважте! В ОП стверджують, що запит про святкування Дня народження Єрмака отримали у день виходу відповідного репортажу – 24 листопада.

Розслідування про ювілей Єрмака: головне

"Українська правда" 24 оприлюднила розслідування, у якому мовиться, що ювілей Єрмак відсвяткував на державній дачі президента у Гуті (Карпати). За даними видання, серед гостей були Зеленський та скандальний Олег Татаров.

Дані з публічних онлайн радарів свідчать, що президентський борт із Києва не прилітав. Водночас у розслідуванні мовиться: 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Офіційної інформації про те, були на борту Зеленський і Єрмак, чи ні – немає.

"21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи о 10 ранку Зеленський і Єрмак, які були на Прикарпатті, з'являються у Києві. О 12:00 президент нагороджує воїнів, а вже о 13:00 гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за 2 години приземляється в Івано-Франківську", – мовиться у розслідуванні.

За даними розслідування, святкування тривало 4 дні.

Допис Офісу Президента:

Офіс Президента отримав інформаційний запит від пана Михайла Ткача лише 24 листопада, тобто вже в день виходу його репортажу й лише за декілька годин до оприлюднення матеріалу. Враховуючи те, що анонсувати цей репортаж Михайло Ткач почав ще 22 листопада, висновок може бути лише один, а саме: отримання коментаря від Офісу Президента й не передбачалося при підготовці матеріалу, а запит міг бути направлений суто формально. Однак хочемо публічно відокремити факти від домислів хоча б зараз – вже після виходу репортажу.

Перше: офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності.

Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.

Третє: у п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

Четверте: користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування Президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення Президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами.

П'яте: з інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою.

Шосте: Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента.

Сьоме: сподіваємося, що наступного разу отримаємо запит на надання інформації хоча б за добу до виходу репортажу, щоб можна було встигнути відповісти на всі запитання й додати правдивої інформації до матеріалу, який готується.