День народження як у президента

Банкову Зеленський та Єрмак залишили ще до закінчення робочого дня у п'ятницю, 19 листопада. Про це мовиться у розслідуванні видання.

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Святкування 50-річчя очільника Офісу Президента було заплановане на неділю, 21 листопада. Дійство мало відбутися на державній резиденції президента Синьогора. Туди й вирушили політики.

Згідно з даними публічних онлайн радарів, президентський борт із Києва не прилітав. Натомість за допомогою онлайн радару встановили, що в п'ятницю зранку з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Борт майже одразу повернувся до Києва. Наразі офіційно інформації про те, були там Зеленський і Єрмак, чи ні – немає.

21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи о 10 ранку Зеленський і Єрмак, які були на Прикарпатті, з'являються у Києві. О 12:00 президент нагороджує воїнів, а вже о 13:00 гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за 2 години приземляється в Івано-Франківську,

– заявили розслідувачі.

Серед гостей на святі були заступник керівника ОПУ Андрій Татаров, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми, та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Гелікоптер ДСНС здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" майже о 16:00. Так, Зеленський та Єрмак прийшли на роботу лише о 17:00.

"Це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої і зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на 4 дні", – наголосили журналісти.

Як Єрмак святкував свій ювілей: дивіться відео

Зверніть увагу! За даними розслідування "Вагнергейт", спецоперація із затримання вагнерівців провалилася фактично через Єрмака. Він просив перенести її на тиждень, аби не ризикувати домовленостями про перемир'я на Донбасі. У результаті спецоперацію відтермінували на 4 дні, а за цей час режим Олександра Лукашенка затримав бойовиків у Білорусі.