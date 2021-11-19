Відповідну заяву нардеп від "Слуг народу" зробив 18 листопада в кулуарах Верховної Ради. Зокрема він також побачив у решті оцінках "російський напрямок".

До теми Розсекречених документів щодо "вагнергейту" побільшало: вартість спецоперації

Казати бруд про Єрмака – це вже державна зрада

Тищенко розповів, що він знає Андрія Єрмака "понад 30 років". Власне, політики не тільки довго знайомі, а й є кумами.

Він патріот, людина – на 300% українець. Я знаю, як він думає і про що мріє. І говорити про нього бруд – вважаю, що це вже державна зрада,

– заявив нардеп.

Коментуючи розслідування Bellingcat про вагнерівців, зокрема щодо ймовірних наказів про нібито перенесення спецоперації, політик заявив: "Слідство ТСК чітко встановило, що наказів не було, тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, що надходять від народних депутатів. І саме Мар'яна Безугла (народна депутатка від "Слуг народу" та глава ТСК – 24 канал) дала вже свою оцінку та висновок роботи комісії".

Щодо іншої інформації, то Микола Тищенко заявив, що державна позиція в цій ситуації орієнтується саме на рішення ТСК.

Все інше – детективний роман. Це все плітки, чиїсь думки, бажання. Це вже йде політична гра, політична боротьба. Я відчуваю російський зв'язок, російський напрямок саме до цієї жахливої стратегії щодо зруйнування демократії в Україні,

– заявив Тищенко.

Політик також додав, що операція щодо затримання бойовиків із ПВК Вагнера, яких затримала Білорусь, "це не спецоперація". Він наголосив, що мовиться про "російську провокацію".

Зверніть увагу! Довгий час факт планування такої операції українська влада спростовувала. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 15 листопада визнала, що операція таки готувалась. Проте невідомо, хто її скасував.

Коротко про розслідування Bellingcat та згадки про Єрмака