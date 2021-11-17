За даними розслідувачів, історія розпочалася ще у 2018 році. Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони України зауважили, що чимало бойовиків з ПВК "Вагнера" повертаються у рідні села у Росії й там без роботи спиваються та впадають у депресію.

Зауважте Bellingcat опублікував розслідування про вагнерівців

Вже у 2019 році українським силовикам у ході спецоперації вдалося затримати Володимира Цемаха. Він – підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17.

У Bellingcat заявили, що, підбадьорені успіхом, українські розвідники почали розмірковувати над планом щодо вагнерівців. Начебто тоді зародилася смілива ідея: спробувати заманити у пастку вагнерівців, які брали участь у військових злочинах на Донбасі.

Для прикриття обрали вербування на роботу.

За даними Bellingcat, спершу вагнерівців мали затримати на території Угорщини. Тоді мовилося лише про 4 – 5 бойовиків. Їх планували екстрадувати в Україну та згодом судити.

Дані зібрали про понад тисячу бойовиків

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