Голова ТСК та нардепка від "Слуги народу" Безугла наголосила: комісія дійшла висновку, що заходи із затримання вагнерівців почали планувати влітку 2020 року. Це означає, що Петро Порошенко аж ніяк не міг їх санкціонувати.

Зауважте ТСК щодо вагнерівців має питання до міністра оборони Тарана

Водночас ще у 2018 році українські спецслужби провели розвідувальні заходи щодо членів приватних військових компаній з Росії. За словами Безуглої мовиться про "Вагнер" та "Мар". Вони вчиняли злочини на Донбасі.

Документацію щодо затримання членів ПВК "Вагнер" почали готувати лише після їхнього затримання в Мінську,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Безугла зауважила: глава Офісу Президента Андрій Єрмак не має повноважень віддати наказ про скасування спецоперації.

Наразі комісія продовжує свою роботу.

Bellingcat оприлюднить власне розслідування