Члени комісії розглядають можливість виклику Тарана, тому що до нього "залишилися питання". Про це журналістам заявила голова ТСК Мар'яна Безугла.
До теми Допитувати треба гетьмана Порошенка, – Зеленський про спецоперацію з вагнерівцями
Вже з наступного тижня, 25 жовтня, комісія може оприлюднити проміжний звіт щодо своєї роботи.
Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту,
– сказала нардепка від "Слуги народу".
Зауважимо, вона не дала чіткої відповіді, чи назвуть причини скасування операції із затримання "вагнерівців", і прізвища тих, хто віддав наказ її скасувати чи перенести.
У заслуханні Зеленського немає потреби, – Безугла
Політикиня наголосила, що запрошувати на засідання президента Володимира Зеленського не будуть. Мовляв, у нього є "імунітет" як у чинного глави держави.
"Ми не можемо допитувати президента. Відповідно до закону про ТСК він є особою недоторканою. На відміну від Петра Порошенка, якого ми хотіли заслухати тому, що він зазначив, що у 2018 році санкціонував операцію по вагнерівцях", – зауважила Безугла.
Вона додала, що потреби у доповіді Зеленського немає, бо комісія "отримала ті відповіді. які потрібні для проміжного звіту",
Коротко про спецоперацію з "вагнерівцями"
- Влітку 2020 року у Білорусі затримали 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".
- Офіційний Київ просив екстрадувати їх в Україну, однак диктатор Олександр Лукашенко передав бойовиків Росії.
- Згодом ЗМІ повідомили, що справа вагнерівців у Білорусі – частина операції українських спецслужб. Але хтось з Офісу Президента начебто "злив" інформацію.
- Водночас перші висновки ТСК свідчать, що спецоперації не було, а лише – спеціальний захід.