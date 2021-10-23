Члени комісії розглядають можливість виклику Тарана, тому що до нього "залишилися питання". Про це журналістам заявила голова ТСК Мар'яна Безугла.

До теми Допитувати треба гетьмана Порошенка, – Зеленський про спецоперацію з вагнерівцями

Вже з наступного тижня, 25 жовтня, комісія може оприлюднити проміжний звіт щодо своєї роботи.

Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту,

– сказала нардепка від "Слуги народу".

Зауважимо, вона не дала чіткої відповіді, чи назвуть причини скасування операції із затримання "вагнерівців", і прізвища тих, хто віддав наказ її скасувати чи перенести.

Зверніть увагу! Журналіст Юрій Бутусов заявив, що "через власні джерела ознайомився з секретною інформацією" щодо справи вагнерівців. Згідно з нею, 1 липня начальник розвідки Міноборони Василь Бурба передав план міністру Тарану, а той його санкціонував. Водночас Безугла заперечила слова журналіста й підкреслила, що він не надав жодних доказів ТСК.

У заслуханні Зеленського немає потреби, – Безугла

Політикиня наголосила, що запрошувати на засідання президента Володимира Зеленського не будуть. Мовляв, у нього є "імунітет" як у чинного глави держави.

"Ми не можемо допитувати президента. Відповідно до закону про ТСК він є особою недоторканою. На відміну від Петра Порошенка, якого ми хотіли заслухати тому, що він зазначив, що у 2018 році санкціонував операцію по вагнерівцях", – зауважила Безугла.

Вона додала, що потреби у доповіді Зеленського немає, бо комісія "отримала ті відповіді. які потрібні для проміжного звіту",

Коротко про спецоперацію з "вагнерівцями"