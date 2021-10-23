Члены комиссии рассматривают возможность вызова Тарана, потому что к нему "остались вопросы". Об этом журналистам заявила председатель ВСК Марьяна Безуглая.

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Уже со следующей недели, 25 октября, комиссия может обнародовать промежуточный отчет о своей работе.

Насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, это каждый сможет оценить во время промежуточного отчета,

– сказала нардеп от "Слуги народа".

Заметим, она не дала четкого ответа, назовут ли причины отмены операции по задержанию "вагнеровцев" и фамилии тех, кто отдал приказ ее отменить или перенести.

Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов заявил, что "через собственные источники ознакомился с секретной информацией" относительно дела вагнеровцев. Согласно ей, 1 июля начальник разведки Минобороны Василий Бурба передал план министру Тарану, а тот его санкционировал. В то же время Безуглая возразила на слова журналиста и подчеркнула, что он не предоставил никаких доказательств ВСК.

В заслушивании Зеленского нет нужды, – Безуглая

Политик подчеркнула, что приглашать на заседание президента Владимира Зеленского не будут. Якобы у него есть "иммунитет" как у действующего главы государства.

"Мы не можем допрашивать президента. В соответствии с законом о ВСК он является лицом неприкосновенным. В отличие от Петра Порошенко, которого мы хотели заслушать потому, что он отметил, что в 2018 году санкционировал операцию по вагнеровцам", – отметила Безуглая.

Она добавила, что потребности в докладе Зеленского нет, потому что комиссия "получила те ответы, которые нужны для промежуточного отчета",

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