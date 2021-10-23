Члены комиссии рассматривают возможность вызова Тарана, потому что к нему "остались вопросы". Об этом журналистам заявила председатель ВСК Марьяна Безуглая.
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Уже со следующей недели, 25 октября, комиссия может обнародовать промежуточный отчет о своей работе.
Насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, это каждый сможет оценить во время промежуточного отчета,
– сказала нардеп от "Слуги народа".
Заметим, она не дала четкого ответа, назовут ли причины отмены операции по задержанию "вагнеровцев" и фамилии тех, кто отдал приказ ее отменить или перенести.
В заслушивании Зеленского нет нужды, – Безуглая
Политик подчеркнула, что приглашать на заседание президента Владимира Зеленского не будут. Якобы у него есть "иммунитет" как у действующего главы государства.
"Мы не можем допрашивать президента. В соответствии с законом о ВСК он является лицом неприкосновенным. В отличие от Петра Порошенко, которого мы хотели заслушать потому, что он отметил, что в 2018 году санкционировал операцию по вагнеровцам", – отметила Безуглая.
Она добавила, что потребности в докладе Зеленского нет, потому что комиссия "получила те ответы, которые нужны для промежуточного отчета",
Коротко о спецоперации с "вагнеровцами"
- Летом 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика частной военной компании "Вагнера".
- Официальный Киев просил экстрадировать их в Украину, однако диктатор Александр Лукашенко передал боевиков России.
- Впоследствии СМИ сообщили, что дело вагнеровцев в Беларуси – часть операции украинских спецслужб. Но кто-то из Офиса Президента вроде бы "слил" информацию.
- В то же время первые выводы ВСК свидетельствуют, что спецоперации не было, а только – специальное мероприятие.