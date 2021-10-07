Юрий Бутусов после заседания рассказал журналистам, что "через собственные источники ознакомился с секретной информацией" по делу вагнеровцев.

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Возможна участие Тарана

Журналист утверждает, что план по спецоперации действительно существует и был утвержден 22 июня 2020. Уже 1 июля начальник разведки Минобороны Василий Бурба этот план передал министру Андрею Тарана.

Он санкционировал план по захвату российских террористов. К сожалению, до сих пор ВСК не предоставила никакой оценки этим документам,

– заявил Бутусов.

Он также отметил, что перенос спецоперации, в результате чего она сорвалась совсем, нигде не зафиксировано документально. По мнению журналиста, именно этим вопросом и стоит заняться ВСК.

Ответ ВСК

Председатель ВСК Марьяна Безуглая после заседания комиссии также пообщалась с журналистами. По ее словам, определенные меры "могли проводиться украинскими спецслужбами", но спецслужбы России якобы об этом знали еще с мая 2020 года.

Кроме того, она сказала слова Юрия Бутусова и заверила, что журналист не оказывал временной следственной комиссии никаких документов.

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