Юрий Бутусов после заседания рассказал журналистам, что "через собственные источники ознакомился с секретной информацией" по делу вагнеровцев.
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Возможна участие Тарана
Журналист утверждает, что план по спецоперации действительно существует и был утвержден 22 июня 2020. Уже 1 июля начальник разведки Минобороны Василий Бурба этот план передал министру Андрею Тарана.
Он санкционировал план по захвату российских террористов. К сожалению, до сих пор ВСК не предоставила никакой оценки этим документам,
– заявил Бутусов.
Он также отметил, что перенос спецоперации, в результате чего она сорвалась совсем, нигде не зафиксировано документально. По мнению журналиста, именно этим вопросом и стоит заняться ВСК.
Ответ ВСК
Председатель ВСК Марьяна Безуглая после заседания комиссии также пообщалась с журналистами. По ее словам, определенные меры "могли проводиться украинскими спецслужбами", но спецслужбы России якобы об этом знали еще с мая 2020 года.
Кроме того, она сказала слова Юрия Бутусова и заверила, что журналист не оказывал временной следственной комиссии никаких документов.
Предыдущее выводы ВСК
- В сентябре 2021 временная следственная комиссия объявила предварительные выводы после исследования вопроса о возможной спецоперации с "выманивания" русских вагнеровцев через Беларусь.
- Тогда Марьяна Безуглая рассказала, что СБУ действительно могла пытаться "выманить" русских наемников. В то же время она заверила: это не было какой-то спецоперацией.
- В то же время ВСК не заметила состава преступления в истории, которую она называет "специальным мероприятием". "Были авантюрные решения, которые привели к такой ситуации. Хорошо, что не привели к катастрофе и международной изоляции", – рассказывала Безуглая.