Заявление о допросе Порошенко Зеленский сделал, отвечая журналистке "Прямого". Апеллируя к интервью с журналистом Христо Грозовым, она спросила, почему Зеленского до сих пор не допросили по делу вагнеровцев.
Интересно Зеленский хочет добиться возвращения Саакашвили в Украину
Мне кажется, что владелец вашего канала – гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он участвовал в этой операции. Мне кажется, что его и нужно допрашивать,
– заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что точно не участвовал в российской операции.
Зеленский заметил: он по телефону обсуждал вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко. Это было тогда, когда "эти люди автобусами заехали на территорию Беларуси".
Зеленский также заявил, что слышал информацию, будто вагнеровцы куда-то летели. Однако президент отметил, что на самом деле они ехали автобусами. Зеленский пошутил: это такая очень серьезная операция – "заехали автобусами секретные агенты".
Зеленский подчеркнул, что информацию об этих боевиках Украина имела уже давно.
Украинский лидер рассказал: тогда Лукашенко обещал ему изучить вопрос и заверил, что сделает все возможное.
Заявление Порошенко опровергают в ВСК
- Зимой 2020 года Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".
- Марьяна Безуглая – руководительница временной следственной комиссии Верховной Рады по делу вагнеровцев – опровергла слова Порошенко.
- По словам политика, "согласно информации, которая у нас есть, подготовка началась в июле 2020 года, и она состоялась в июле 2020 года". Именно поэтому Порошенко просто не мог санкционировать спецоперацию.
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