Зачем врать, – Безуглая
Спецоперацию начали готовить в июле 2020 года и в том же месяце ее провели. Об этом председатель ВСК заявила во время общения с журналистами 10 сентября.
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Порошенко не мог санкционировать спецоперацию в отношении "вагнеровцев". Согласно информации, которая у нас есть, подготовка началась в июле 2020 года и она состоялась в июле 2020 года. Не мог санкционировать,
– подчеркнула нардеп.
Она также поинтересовалась, почему Порошенко ввел в заблуждение следственную комиссию: "У меня вопрос, почему тогда Порошенко ввел в заблуждение, как временную следственную комиссию, так и все общество. Какие мотивы заявлять о санкционировании, зачем врать?".
Что говорил Порошенко
В конце декабря 2020 года пятый президент заявил, что в 2018 году санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Он подчеркивал важность создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.
Дело "вагнеровцев": что надо знать
- 29 июля 2020 года белорусские силовики задержали 33 боевиков частной военной компании "Вагнера". Часть из них воевала на востоке Украины на стороне оккупантов.
- Киев просил Минск об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину. Однако Александр Лукашенко решил сдать их России. Тогда Владимир Зеленский заявил, что это не соответствует "дружественным межгосударственным отношениям".
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что прибытие "вагнеровцев" в Беларусь было частью операции украинских спецслужб. Так их пытались выманить из России, чтобы задержать.
- Однако спецоперацию якобы сорвали, потому что кто-то из офиса Президента "слил" информацию. Украинские власти это отрицали.
- В июне 2021 года Зеленский заявил, что история с задержанием "вагнеровцев" была операцией Украины, а идея происходила от других стран. На Банковой сказали, что слова президента оболгали.
- ВСК 10 сентября заявила, что СБУ действительно пыталась выманить "вагнеровцев", однако спецоперации не было.
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