Об итогах расследования рассказала глава ВСК Марьяна Безуглая.

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По ее словам, относительно задержания и возвращения в Украину участников ЧВК "Вагнер" было проведено специальное мероприятие, которое проводилось в рамках работы разведчиков. Безуглая сказала, что СБУ действительно пыталась вытащить с территории России часть лиц, которые, предварительно, участвовали в войне на Донбассе против Украины. Однако, как подчеркнула глава ВСК, спецоперации не было.

Было специальное мероприятие, которое состоялось в рамках рутинной работы разведчиков для того, чтобы собирать информацию о тех, кто участвует в агрессии (против Украины – 24 канал). СБУ открыла специальное мероприятие, чтобы попытаться вытащить определенное количество лиц с территории России,

– объяснила Безуглая.

В то же время она подчеркнула, что не следует использовать термин "спецоперация", потому что это фактически работа правоохранительного органа. А то, о чем говорится, называется "специальное мероприятие".

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По замыслу ГУР и СБУ, по прибытию в Стамбул вагнеровцев, летевших из Москвы, должны были задержать, "учитывая их участие в сирийской операции". Но, как подытожила Безуглая, кооперации, в частности с Турцией – не было. Поэтому, этот сценарий изменился на самолет из Минска в Стамбул.

Из-за политической ситуации в Беларуси состоялось "контрвзаимодействие спецслужб Украины, Беларуси и России". Непосредственной кооперации спецслужб Беларуси и России не предусматривалось, поэтому получился такой треугольник. ВСК не видит состава преступления по срыву специального мероприятия.

Понятно, что были авантюрные решения, которые привели к такой ситуации. Хорошо, что не привело к катастрофе и международной изоляции,

– добавила Безуглая.

Операция по вагнеровцам: главное