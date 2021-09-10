Про підсумки розслідування розповіла глава ТСК Мар'яна Безугла.

Важливо Не знаю, що є у CNN, у РНБО немає жодного документа, – Данілов про операцію щодо вагнерівців

За її словами, щодо затримання і повернення в Україну учасників ПВК "Вагнер" був проведений спеціальний захід, який проводився у межах роботи розвідників. Безугла сказала, що СБУ дійсно намагалася витягнути з території Росії частину осіб, які, попередньо, брали участь у війні на Донбасі проти України. Однак, як підкреслила глава ТСК, спецоперації не було.

Був спеціальний захід, що відбувся у межах рутинної роботи розвідників для того, щоб збирати інформацію про тих, хто бере участь в агресії (проти України – 24 канал). СБУ відкрила спеціальний захід, аби спробувати витягнути певну кількість осіб з території Росії,

– пояснила Безугла.

Водночас вона підкреслила, що не слід використовувати термін "спецоперація", бо це фактично робота правоохоронного органу. А те, про що мовиться, має назву "спеціальний захід".

Чи співпрацювала Україна з іншими країнами

За задумом ГУР і СБУ, по прибуттю в Стамбул вагнерівці, що летіли з Москви, мали бути затримані, "враховуючи їхню участь в сирійській операції". Але, як підсумувала Безугла, кооперації, зокрема з Туреччиною – не було. Тож, цей сценарій змінився на літак з Мінська в Стамбул.

Через політичну ситуацію в Білорусі відбулась "контрвзаємодія спецслужб України, Білорусі і Росії". Безпосередньої кооперації спецслужб Білорусі і Росії не передбачалося, тому вийшов такий трикутник.

Операція з вагнерівцями: головне