А публічне обговорення справи щодо вагнерівців Данілов назвав моветоном.

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Він пояснив, що розвідники не говорять публічно про спецоперацію. І не важливо, як вона завершилася.

Я не знаю, що є у CNN. Я заявляв і ще раз заявляю. По-перше, жодного документу про будь-яку операцію в апараті РНБО, я не знаю її назви не існує. По-друге, коли починають публічно проговорювати про ті чи інші спецоперації, які мали проводити спецслужби, – це моветон,

– підкреслив Данілов.

Про які деталі справи від CNN мовиться

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними "колишніми високопосадовцями української військової розвідки", які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії "Вагнер".

У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив це. В Офісі Президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

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