Але насправді ОП нічого боятися. Про це у програмі "Перші особи" на 24 каналі повідомив представник президента у Конституційному Суді України та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Веніславський: Жодних сенсацій розслідування Bellingcat не принесе

На його думку, розслідування Bellingcat не принесе жодних сенсацій.

Якоїсь зради точно немає,

– наголосив Веніславський.

Він відзначив, що 18 липня відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії в комітеті. Наразі невідомо, які обставини вони встановили.

Порошенко не з'явився на засіданні

Але відомо, що на засідання запрошували п'ятого президента Петра Порошенка, щоб він дав свідчення. Натомість Порошенко з невідомих причин відмовився прийти.

"Він має дати ту інформацію, яку потім можна використати в будь-якому досудовому розслідуванні, якщо він вважає, що є підстави. Якщо він починає говорити, що прийде тільки з Зеленським, то, вибачте мені, кожен нардеп може так говорити.

Нагадаємо! Автор Христо Грозєв заявив, що розслідування про зрив спецоперації щодо захоплення "вагнерівців" опублікують до річниці "Вагнергейту" – тобто до 29 липня.

Веніславський наголосив, якщо Порошенко розуміє, що має докази протиправної діяльності, то він повинен прийти і сказати, а не займатися політичними піар-кампаніями, не надаючи жодної інформації для ТСК.

Повне відео інтерв'ю дивіться о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

Коротко про справу "вагнерівців"