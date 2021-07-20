Але насправді ОП нічого боятися. Про це у програмі "Перші особи" на 24 каналі повідомив представник президента у Конституційному Суді України та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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Веніславський: Жодних сенсацій розслідування Bellingcat не принесе
На його думку, розслідування Bellingcat не принесе жодних сенсацій.
Якоїсь зради точно немає,
– наголосив Веніславський.
Він відзначив, що 18 липня відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії в комітеті. Наразі невідомо, які обставини вони встановили.
Порошенко не з'явився на засіданні
Але відомо, що на засідання запрошували п'ятого президента Петра Порошенка, щоб він дав свідчення. Натомість Порошенко з невідомих причин відмовився прийти.
"Він має дати ту інформацію, яку потім можна використати в будь-якому досудовому розслідуванні, якщо він вважає, що є підстави. Якщо він починає говорити, що прийде тільки з Зеленським, то, вибачте мені, кожен нардеп може так говорити.
Веніславський наголосив, якщо Порошенко розуміє, що має докази протиправної діяльності, то він повинен прийти і сказати, а не займатися політичними піар-кампаніями, не надаючи жодної інформації для ТСК.
Коротко про справу "вагнерівців"
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 найманців, які співпрацювали з бойовиками на українських тимчасово окупованих територіях.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не віддасть затриманих бійців ПВК "Вагнера" Україні і віддав бойовиків Росії.
- За інформацією ЗМІ, операцію із затримання "вагнерівців" спланували українські спецслужби, але вона провалилась через нібито "злив" з ОП.