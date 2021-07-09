Редактор видання "Цензор.НЕТ" пояснив, що з моменту своєї публікації про "зрив операції вагнерівців" встиг вже навіть дати свідчення у Державному бюро розслідувань. Ба більше, голова ТСК неодноразово наголошувала, що його викличуть свідчити першим.

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Однак коли дійшло до свідчень – про Бутусова нібито забули.

Це виглядає дуже політизовано. Потрібно було б допитувати свідків,

– запевнив він.

"Однак ми бачимо, що комісія, яку створили "Слуга народу" разом з ОПЗЖ – проросійською партією – зовсім не зацікавлена у швидкому розслідуванні", – додав Бутусов.

На наступне засідання, яке відбудеться 16 липня у закритому режимі, планують заслухати п'ятого президента Петра Порошенка. Все через те, що він перший заявив, що санкціонував проведення спецоперації ще у 2018 році.

ТСК згадує прізвища з 2018 року

Також на засіданні ТСК 6 липня згадували прізвища тодішніх посадовців:

Павла Клімкіна;

Арсена Авакова;

Олександра Турчинова і ще приблизно 20 людей.

Нардеп від "Голосу" Роман Костенко вважає це також політизацією. "Всі ті, хто був на якихось посадах у 2018 році. Однак зрив операції був у 2020 році. Я запропонував безпосередньо допомогу, щоб прийшла дати свідчення людина, яка була учасником спецоперації", – пояснив він.

Я не кажу ж, що була зрада в Офісі Президента, я кажу, що операція була зірвана. Тепер треба розслідувати, чому,

– зауважив Костенко.

Утім, комісія не дослухалась. Власне, до такої думки схилилися і політологи.

"Це окозамилювання і заговорення теми. Створюється ТСК, потім вводяться люди, виводяться люди", – зазначив політолог Олег Саакян.

Справа "вагнерівців": коротко