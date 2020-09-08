Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що й не збирався видавати затриманих бійців ПВК "Вагнера" Україні. Ба більше, його син, що працює радником з безпеки, особисто вибачався перед вагнерівцями перед їх поверненням до Росії.

Син Лукашенка вибачився перед вагнерівцями

Києву вагнерівців би не видали, як би сильно на цьому не наполягали. Такі скандальні заяви Лукашенко зробив в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Я відправив свого сина, який працює радником з безпеки, щоб він приніс вибачення перед цими людьми і запитав, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали: "Ми хочемо до Росії". І, власне, вони поїхали,

– сказав Лукашенко.

Головне про затримання вагнерівців в Білорусі

Наприкінці липня 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків "Вагнера". За версією слідства, вагнерівці хотіли дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів.

Київ надіслав Мінську запит на екстрадицію 28 вагнерівців, адже вони були причетні до злочинів на Донбасі.

Після початку протестів у Білорусі, країна віддала бойовиків Росії. Україна засудила таке рішення.

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