Україна заочно притягне до відповідальності 28 виданих Росії вагнерівців, яких затримали у Білорусі. Ці бойовики воювали на Донбасі на стороні Росії, тож проти них застосують міжнародні інструменти правосуддя.

Що буде із вагнерівцями

Українська сторона вчасно відреагувала на затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі та 30 липня надіслала запит на їх екстрадицію. Про це заявив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

До речі Нардеп опублікував ще одне відео переговорів СБУ і вагнерівця

За словами Мамедова, те, що Білорусь віддала вагнерівців Росії, кардинально ситуацію не змінює.

Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому притягуватимемо їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні,

– наголосив Мамедов.

Окрім того, в Україні зареєстрували кримінальні провадження проти сотні іноземних громадян, що воювали у складі незаконних збройних формувань Росії на Донбасі.

Затримання вагнерівців у Білорусі: що треба знати

Наприкінці липня 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків "Вагнера". За версією слідства, вагнерівці хотіли дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів.

Київ надіслав Мінську запит на екстрадицію 28 вагнерівців, адже вони були причетні до злочинів на Донбасі.

Після початку протестів у Білорусі, країна віддала бойовиків Росії. Україна засудила таке рішення.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що затримання вагнерівців у Білорусі – це провальна операція українських спецслужб у співпраці з США. В Офісі Президента інформацію заперечили.

4 вересня нардеп Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ щодо затримання вагнерівців. Ці документи доводять, що СБУ знала про бійців задовго до їх затримання й навіть була причетною до цього.