Нардеп Ар'єв опублікував ще одне відео переговорів СБУ і вагнерівця
Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував відео із допиту співробітниками СБУ снайпера Володимира Лі. Він був серед бойовиків ПВК "Вагнера", яких раніше затримали у Білорусі.
Нове свідчення спецоперації СБУ з "білоруськими" вагнерівцями
Нардеп виклав у фейсбуці копії документів, які свідчать про те, що українські спецслужби таки проводили операцію з вагнерівцями, хоча це й заперечують в Офісі Президента.
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Зокрема, Ар'єв поширив відео перемовин співробітників СБУ з вагнерівцем Володимиром Лі з Ростова.
Снайпер, найманець, вбивця десятків українських військових. Вбивав також у Сирії. Відверто розповідає про свої злочини. Нагороджений Путіним "За звитягу",
– написав нардеп.
Та додав, що бойовик вже місяць мав би сидіти в українській тюрмі.
Що на записі розповів вагнерівець
Також Ар’єв оприлюднив текстовий запис допиту вагнерівця та копію його паспорта. На записі Володимир Лі розповідає, скільки разів він їздив у "відрядження" на схід України, в яких угрупуваннях бойовиків служив та які обов’язки виконував.
Крім того, снайпер прокоментував, скількох українських бійців вбив: "Точно не можу сказати. Нехай це буде 50".
Депутат підсумував, що саме через таких бойовиків і те, що інформацію про проведення спецоперації намагаються приховати, політики, військові та рідні загиблих продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісії в Раді.
"Ви маєте знати, які саме злочинці уникнули покарання завдяки російському кроту в Офісі Президента", – наголосив Ар’єв. Та додав, що зрадники та вбивці мають бути покарані.
Запис розмови вагнерівця та співробітника СБУ: відео
Розшифрування розмови СБУ та вагнерівця / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва
Продовження текстового варіанту розмови / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва
Завершення розшифрування розмови / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва
Копія паспорта та автобіографія вагнерівця Володимира Лі / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва
Чому це важливо
- Якщо затримання бойовиків і справді було спецоперацією українських спецслужб, а вказівка про її відміну йшла з Офісу Президента, це можна розцінювати як державну зраду. Адже 30 бойовиків, які вбивали українців, були майже в руках українського правосуддя.
- Серед цих військових спеціально навчені бійці для керування переносними зенітно-ракетними комплексами. За свідченнями самих бойовиків, вони брали участь у збитті Іл-76 під Луганськом, де загинули 49 українців, та збитті ще щонайменше двох літаків Су-25 і пасажирського вертольота.