Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував відео із допиту співробітниками СБУ снайпера Володимира Лі. Він був серед бойовиків ПВК "Вагнера", яких раніше затримали у Білорусі.

Нове свідчення спецоперації СБУ з "білоруськими" вагнерівцями

Нардеп виклав у фейсбуці копії документів, які свідчать про те, що українські спецслужби таки проводили операцію з вагнерівцями, хоча це й заперечують в Офісі Президента.

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Зокрема, Ар'єв поширив відео перемовин співробітників СБУ з вагнерівцем Володимиром Лі з Ростова.

Снайпер, найманець, вбивця десятків українських військових. Вбивав також у Сирії. Відверто розповідає про свої злочини. Нагороджений Путіним "За звитягу",

– написав нардеп.

Та додав, що бойовик вже місяць мав би сидіти в українській тюрмі.

Що на записі розповів вагнерівець

Також Ар’єв оприлюднив текстовий запис допиту вагнерівця та копію його паспорта. На записі Володимир Лі розповідає, скільки разів він їздив у "відрядження" на схід України, в яких угрупуваннях бойовиків служив та які обов’язки виконував.

Крім того, снайпер прокоментував, скількох українських бійців вбив: "Точно не можу сказати. Нехай це буде 50".

Депутат підсумував, що саме через таких бойовиків і те, що інформацію про проведення спецоперації намагаються приховати, політики, військові та рідні загиблих продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісії в Раді.

"Ви маєте знати, які саме злочинці уникнули покарання завдяки російському кроту в Офісі Президента", – наголосив Ар’єв. Та додав, що зрадники та вбивці мають бути покарані.

Запис розмови вагнерівця та співробітника СБУ: відео



Розшифрування розмови СБУ та вагнерівця / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва



Продовження текстового варіанту розмови / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва



Завершення розшифрування розмови / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва

Копія паспорта та автобіографія вагнерівця Володимира Лі / Фото з фейсбуку Володимира Ар'єва





Зверніть увагу! Раніше Ар'єв вже публікував документи СБУ щодо затримання в Білорусі російських бойовиків ПВК "Вагнера". Вони доводять, що Служба безпеки України знала про бійців задовго до їх затримання й навіть була причетною до цього.

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