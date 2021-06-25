Автор розслідування Христо Грозєв повідомив 24 каналу про дату виходу фільму. За словами журналіста, розслідування про зрив спецоперації вийде до річниці "Вагнергейту" – тобто до 29 липня.

До теми Лукашенко обіцяв мені, що не підведе, – Зеленський про історію з вагнерівцями

Водночас журналіст, сказав що йому дуже складно коментувати заяву Володимира Зеленського. Наразі він з колегами зіставляє слова українського президента з тими фактами, якими володіє редакторська група.

Довідка. Володимир Зеленський розповів про деталі розмови з Олександром Лукашенком влітку 2020 року – тоді набирала обертів історія з російськими вагнерівцями.

Скандал довкола вагнерівців: дивіться відео

Спецоперація щодо вагнерівців: коротко