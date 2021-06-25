Автор розслідування Христо Грозєв повідомив 24 каналу про дату виходу фільму. За словами журналіста, розслідування про зрив спецоперації вийде до річниці "Вагнергейту" – тобто до 29 липня.
До теми Лукашенко обіцяв мені, що не підведе, – Зеленський про історію з вагнерівцями
Водночас журналіст, сказав що йому дуже складно коментувати заяву Володимира Зеленського. Наразі він з колегами зіставляє слова українського президента з тими фактами, якими володіє редакторська група.
Скандал довкола вагнерівців: дивіться відео
Спецоперація щодо вагнерівців: коротко
- У липні 2020 року у Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнер", що воювали проти України на Донбасі, згодом їх усіх повернули в Росію.
- Згодом з'явилась інформація про спецоперацію СБУ – бойовиків нібито планували затримати в Києві. Однак після того, як силовики доповіли про плани Офісу Президента, спецоперація провалилася.