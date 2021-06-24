Володимир Зеленський тоді сам зателефонував Олександру Лукашенку й запевнив, що може надати повну інформацію щодо цих осіб. Мовляв, вже тоді було розуміння, що там за люди й хто вони такі.
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Зеленський повірив Лукашенку
За словами українського президента, білоруський диктатор тоді відповів йому наступне:
Я розумію, так, дорогий Володимире Олександровичу. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно, я розберуся.
Володимир Зеленський запевняє, що тоді повірив Лукашенку й був переконаний, що він справді передасть цих людей.
"Та потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда. На жаль, сьогодні відносини такі", – зазначив глава держави.
Коротко про скандал з вагнерівцями в Білорусі:
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 осіб, причетних до приватної військової компанії "Вагнера".
- Серед "вагнерівців" були учасники війни на Донбасі, які воювали на боці бойовиків. Україна надіслала Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців". Однак його проігнорували і передали їх Росії.
- ЗМІ повідомили, що операцію із затримання спланували українські спецслужби, проте вона провалилась через "злив" з Офісу Президента.
- За цією версією, СБУ спеціально зібрала бойовиків буцімто для участі в черговому конфлікті, а коли б літак з ними пролітав через Україну, його б затримали.