Володимир Зеленський тоді сам зателефонував Олександру Лукашенку й запевнив, що може надати повну інформацію щодо цих осіб. Мовляв, вже тоді було розуміння, що там за люди й хто вони такі.

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Зеленський повірив Лукашенку

За словами українського президента, білоруський диктатор тоді відповів йому наступне:

Я розумію, так, дорогий Володимире Олександровичу. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно, я розберуся.

Володимир Зеленський запевняє, що тоді повірив Лукашенку й був переконаний, що він справді передасть цих людей.

"Та потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда. На жаль, сьогодні відносини такі", – зазначив глава держави.

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