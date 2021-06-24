Зеленський додав, що тут питання не про недовіру. Все тому, що до Єрмака у СБУ та української розвідки немає претензій.

До речі Не новина, – Зеленський заявив, що Медведчук торгував з окупантами разом з Порошенком

Зеленський позитивно характеризує Єрмака

За словами президента, Єрмак – потужний менеджер та патріот України, який працює 24/7.

Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині,

– додав Зеленський

Ім’я Єрмака лунало у скандалі з "вагнерівцями"

У Зеленського запитали, чи міг Єрмак бути причетний до витоку інформації про нібито спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

Зеленський навів приклад, як у Білорусі посадили літак з блогером Романом Протасевичем. Він сказав, що такі спецоперації призводять до ізоляції країни.

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда", – підсумував президент.