Голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що українські спецслужби розробляли операцію щодо вагнерівців у Білорусі. Єрмак назвав це "добре продуманою і спланованою дезінформаційною кампанією".

Версія спочатку з'явилась у російських ЗМІ, – Єрмак

Єрмак наголосив, що не може коментувати операцій спецслужб, проте закиди про свою участь заперечив. Про це голова ОПУ розповів в коментарі LB.ua

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Очевидно, що версія про участь українських спецслужб в появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з'явилася не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській "Комсомольской правде" 6 серпня. Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія,

– сказав Єрмак.

Єрмак каже, що не просив переносити спецоперацію

Керівник Офісу Президента спростував інформацію, що він пропонував перенести спецоперацію щодо вагнерівців через потребу домовитись з Росією про обмін полоненими. Також Єрмаку нічого невідомо про те, що екскерівник ГУР Василь Бурба наполягав, щоб учасники наради в президента, на якій обговорювали операцію, пройшли поліграф.

Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності та є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства,

– наголосив Єрмак.

Водночас в Офісі Президента пообіцяли з'ясувати інформацію щодо можливої причетності ГУР та СБУ до документування появи російських бійців на території Білорусі. Така інформація теж була поширена у ЗМІ та соцмережах.

Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використовувати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів. А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня,

– сказав голова ОПУ.

Версія Юрія Бутусова

Раніше головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби, зокрема СБУ, підготували спецоперацію щодо затримання вагнерівців.

В межах цієї спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі.

24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. А 25 числа найманці мали вилетіти в Туреччину. І під час цього перельоту літак повинен був екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів нібито стало би погано. Цю роль мав виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецпризначенців та затримала би вагнерівців.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький та начальник ГУР Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі Президента . На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак.

. На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак. І після заходу Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію через переговори з РФ про обмін полоненими.

Операцію відклали до 30 липня. Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у ФСБ РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.

3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. Під час неї начальник розвідки Бурба заявив, що операцію провалено, а причина цьому – зрада. Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу та призначив нового начальника ГУР, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.

Версія Головного управління розвідки

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спростував версію. Ба більше, Буданов зазначив, що це була операція не українських, а російських спецслужб. Саме вони готували фейкову легенду про причетність до історії з вагнерівцями СБУ.

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