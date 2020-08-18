Україна мала можливість отримати серйозний доказ присутності військ Росії на Донбасі, коли у Білорусі затримали вагнерівців. Незважаючи на це, влада країни на чолі з главою Олександром Лукашенком прийняла рішення віддати вагнерівців Росії. Ця ситуація дійсно показала, у яких саме відносинах Україна та Білорусь.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк. Він запевнив, що "історія з вагнерівцями показала, що дружба України та Білорусі під питанням".

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"Це був тест Білорусі на вияв своєї дружби до України, про що Лукашенко неодноразово заявляв. Історія з вагнерівцями показала, що ця дружба під питанням. Україна вимагала цих вагнерівців, це був один з ключових доказів присутності російських військ на Донбасі, у такий спосіб можна було б отримати дуже цінні свідчення. Натомість Лукашенко зробив інший вибір", – пояснив Семенюк.

За словами політолога, Лукашенко повернув вагнерівців Росії – такі дії збігаються з його політичною риторикою і дружбою та партнерством з РФ.

Я не виключаю, що міг бути хтось у владних структурах, хто бажав, щоб вагнерівці не приїжджали і у такий спосіб хотіли підіграти Москві. Для мене це поганий сигнал,

– сказав політолог.

Як ствердив Семенюк, якщо дійсно у владі є люди, які підігрують Москві – це розкол всередині влади, яка сьогодні особливо повинна бути монолітною. "Перед суспільством стоять дуже серйозні виклики – розкол всередині влади провокуватиме непотрібні інсценізації, які гратимуть на руку Москві", – зауважив політичний експерт.

Чи міг Єрмак зірвати операцію СБУ

Політолог заявив, що та інформація, яка лунає на адресу Єрмака, заслуговує окремої уваги слідчих також.

"Я не думаю, що керівник ОП міг би ризикувати репутацією самого президента. Це моє суб'єктивне судження. Навряд чи глава ОП міг би собі таке дозволити, але я не адвокат Єрмака і не буду за нього відповідати. Тут мають працювати слідчі і з'ясовувати, чому операція не відбулась", – сказав Семенюк.

Довідка. Інформацію про те, що Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко зірвали операцію СБУ – оприлюднив головний редактор видання "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов. Причиною нібито стало те, що вони не хотіли псувати відносини з Росією напередодні початку перемир'я на Донбасі.

Чому керівника ГУР звільнили одразу після призначення

Стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника ГУР МО Василя Бурбу. Причиною нібито стало те, що він вимагав розслідувати провал операції із захоплення "вагнерівців". Варто зазначити, що Бурбу нещодавно призначили на цю посаду.

"Це призначення було з певною "помпою": молодий, досвідчений, розуміється у своїй справі. Як правило, такого рівня чиновників звільняють після серйозного проколу. Це поганий сигнал, коли звільняють головного військового розвідника одразу після його призначення", – зауважив політолог.

За його словами, таке рішення Зеленського може свідчити про поганий підхід до кадрової політики. Семенюк наголосив, що українським політикам варто навчитись володіти професійним підходом до кадрової політики. "Це поганий сигнал нашим партнерам. Це питання Донбасу, питання Криму, отримання інформації від достовірних джерел і цієї сітки інформаторів-розвідників, які інколи працюють в тилу ворога. Ми маємо плекати призначення тих фахівців, яких не будемо звільняти при першій ж нагоді", – підсумував Семенюк.

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