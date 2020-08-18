Навколо глави Офісу Президента Андрія Єрмака спалахнув скандал. Головний редактор порталу "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов звинуватив його у державній зраді, адже той нібито зірвав таємну операцію українських спецслужб щодо вагнерівців. Ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак впевнений, що щодо цієї ситуації мають порушити досудове розслідування.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу та пояснив, що за його інформацією – заява Бутусова "дійсно приблизно відповідає дійсності".

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За словами Чумака, у перемовинах щодо цієї спецоперації брала участь обмежена кількість осіб. Зокрема, був президент, 2 керівники розвідувальних підрозділів, а також заступник секретаря РНБО Руслан Демченко та голова Офісу президента Андрій Єрмак. "Якщо ми говоримо, що президент не може бути джерелом витоку інформації, то є 4 особи, які знали про це. До них мають бути здійснені певні заходи досудового розслідування", - запевнив Чумак.

В будь-якому випадку інформація, розповсюджена Бутусовим, має велике суспільне значення. Йдеться про питання, що межують з кримінальними правопорушеннями та державною зрадою,

– пояснив він.

Чумак переконував, що у будь-якому випадку в Україні мають розпочати досудове розслідування щодо цього питання. Це може зробити Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань чи Офіс генпрокурора.

Хто такий Демченко

Чумак також зазначив, що ніхто не звинувачує на пряму Єрмака у витоку інформації. Він наголосив саме на присутності Руслана Демченка.

З ним дуже непроста історія. Ми думаємо, що на цій посаді (заступник секретаря РНБО – 24 канал) повинні бути люди з дзеркальною, бездоганною репутацією. Однак у Демченка репутація не зовсім чиста,

– пояснив Чумак.

Він зазначив, що Демченко брав участь у підготовці “Харківських угод”. Він працював в ОП за часів Порошенка і був відомий достатньо серйозними проросійськими поглядами. "Його призначення на посаду заступника секретаря РНБО і керівника Комітету з питань розвідки – такий хід дуже необачний", – сказав Чумак.



Руслан Демченко / Фото fakty.ua

Чи понесе відповідальність за зірвану операцію президент та його офіс

Віктор Чумак наголосив, що у демократичних країнах саме президент мав би виступити з заявою, яка б пояснила ситуацію зі зривом спецоперації чи спростувала її. Також Зеленський одразу мав би відсторонити від виконання обов’язків людей, яких запідозрили у держзраді. Як ствердив Чумак, "це нормальний підхід у демократичних країнах".

Однак ми не в тій країні поки живемо, де існує політична відповідальність. У нас немає інституту політичної відповідальності взагалі. Роби те, що хочеш – поки ти на посаді, тебе не чіпають. Це дуже погано,

– зауважив ексзаступник генпрокурора.

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Чумак: Зрив спецоперації може підірвати авторитет України

За інформацією Чумака, це була не просто операція українських спецслужб. Це операція, яка планувалась спільно з партнерськими спецслужбами. "Я не буду говорити які, але це спільна операція для затримання терористів, які скоїли злочин не лише щодо України, але й щодо інших держав", - сказав ексзаступник генпрокурора.

Він зауважив, що у такому разі витік інформації – це серйозний підрив довіри на міжнародному рівні, адже могли бути порушені відносини між спецслужбами 2 країн.

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