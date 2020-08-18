Учора Міністерство закордонних справ України викликало посла України в Білорусі для консультації до Києва, щоб оцінити перспективи українсько-білоруських відносин. Приводом для цього стала історія з вагнерівцями. Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає, що це один із дуже серйозних кроків.

Про це сам Безсмертний розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі. І додав: для того, щоби запрошувати посла для консультацій і понижувати в статусі дипломатичне представництво – потрібні серйозні причини.

До теми Україна викликає свого посла з Мінська для консультацій

Про вагнерівців у Білорусі

"Щодо історії з вагнерівцями й нинішньої революції в Білорусі – це не співвідносні речі. Я переконаний у тому, що історія з вагнерівцями ще принесе нам сюрпризи й це не останній фрагмент у цій історії", – зазначив Безсметрний.

Він вважає, що до цієї справи причетні статусні особи. Тому вони навмисне підіймають рівень ситуації. А прийняте рішення могло бути складовою щодо ставлення української влади до антиконституційних дій Лукашенка й Путіна проти білорусів, які протестують.

І в черзі заходів відкликати для консультації – виглядало б логічно.

Але зараз, коли історія з вагнерівцями народжує і являє все нові й нові сюжети, це виглядає навпаки. Тобто, це дія зворотного вигляду. Й очевидно, що вона ще дасть свої результати Україні. При тому, що продовжується замовчуватись ситуація,

– наголосив Безсмертний.

Довідка. Виклик посла на консультації до столиці – одна із форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою чи недружніми діями іноземної держави, у якій цей посол акредитований.

Про реакцію МЗС та президента щодо Білорусі

Експосол наголосив, що в цій ситуації є місце всім – й уряду, і президенту, і парламенту. За його словами, Україна поки що виглядає як найслабша ланка в засудженні антиправних дій режиму Лукашенка.

При всьому тому, що події в Білорусі несуть колосальну загрозу для України. Не розуміти цього й акцентувати лише на факті з вагнерівцями – викликає здивування. Бо очевидно, що ситуація більше стосується українсько-російських відносин, ніж українсько-білоруських.

Навіть якщо подивитися ті м'які заяви, де й міністри чи президент говорили про орієнтування на Європейський Союз, то уявіть, яка зараз дистанція з погляду різкості заяв, які робить ЄС і Україна. Тут навіть у цьому випадку йде небезпечний процес – об’єктивізація, де Україну все менше будуть помічати. Спочатку в регіональних питаннях зовнішньополітичних, потім – у континентальних, а потім – у глобальних,

– вважає Безсмертний.

Він додав, що варто думати й про внутрішні проблеми, бо "за товарообігом білорусько-українським стоїть і питання оборони й безпеки". Крім цього, колишній посол наголосив на важливості стосунків Києва і Вашингтона.

Дивіться повний випуск програми "Є питання":