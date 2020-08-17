Міністерство закордонних справ України викликає посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС України.

Я прийняв рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності, яка склалася,

– наголосив він.

Кулеба додав: Україна вперше в історії вдається до такого кроку в відносинах з Білоруссю. За його словами, МЗС робить це виключно через "неприпустимість дій Мінська".

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