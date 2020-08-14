Білорусь віддала 32 із 33 затриманих раніше бійців ПВК "Вагнера" Росії. Одного затриманого залишили, адже в нього білоруське громадянство.

Клопотання про передачу бійців подав Генпрокурор Росії

Про те, що бійців "Вагнера" повернули на російську територію повідомила Генпрокуратура Російської Федерації. Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

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Відповідно до клопотання Генпрокурора Росії Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року у порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу, 32 громадянина Росії, які раніше були затримані на території Російської Федерації, перетнули російський кордон та перебувають на території Росії,

– мовиться у повідомленні Генпрокуратури РФ.

Офіс генпрокурора просив екстрадувати вагнерівців до України

Зазначимо, що раніше Офіс генерального прокурора України звернувся до прокуратури Білорусі з запитом про видачу 28 вагнерівців, яких затримали під Мінськом. Серед них також є 9 громадян України. Усіх 28 бойовиків підозрюють в участі в терористичній організації. Вони брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Коротко про затримання вагнерівців: