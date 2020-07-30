Влада Білорусі відкрила проти затриманих під Мінськом бойовиків російської військової компанії Вагнера кримінальну справу за статтею про підготовку теракту. Експерти не відкидають варіант, що бойовики могли використовувати Мінськ як транспортний хаб для того, щоб потрапити в країни Африки, Близького Сходу чи України.

Про "Мінськ як транспортний хаб"

Білоруська журналістка Тетяна Калиновська в ефірі 24 каналу зазначила, що регулярних рейсів у країні дуже мало, тому це майже неможливо.

Зверніть увагу У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"

Смішно думати, що білоруська авіакомпанія запускає регулярні рейси для передислокації в ті країни. Ніхто не буде цим займатись. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб тут був хаб. Це не та ситуація, де можна безконтрольно таке здійснювати,

– переконана Калиновська.

Вона також додала, що Лукашенко міг знати про цю ситуацію наперед, оскільки побудував свою передвиборчу кампанію на візитах у військові частини і напередодні повідомляв, що "можуть бути такі групи".

Я підозрюю, що білоруська влада очікувала на візити вагнерівців та інших мілітарних груп,

– вважає білоруська журналістка.

Що відомо про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер". 32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни. Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.



Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець". Білоруські силовики вважають, що на території країни ще можуть бути близько 200 найманців.

Також вона додала, що напередодні всіх кандидатів у президенти Білорусі терміново збирали у ЦВК. Вже потім стало відомо, що їх хотіли попередити про можливі провокації на мітингах, які могли влаштувати затримані вагнерівці. Вона повідомила, що одна з кандидаток збирає великі мітинги, де теоретично можуть статися провокації. Тому ці вагнерівці й приїхали.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков попередив про заходи безпеки, які будуть додатково застосовувати для охорони цих мітингів,

– зазначила Калиновська.

Що каже Росія?

Вона наголосила, що зі сторони Росії вже є звинувачення про те, що ці люди їхали через Білорусь транзитом. Начебто вони мали квитки в Туреччину та Сирію. Ще кажуть, що це постійна база для передислокації російський вагнерівців та інших силових структур. Але це все неправда, переконана журналістка. У Росії є досить своїх військових баз для і Білорусь для цього ніколи не використовували.



"Станом на сьогодні, надавати такі можливості російським структурам для Білорусі немає сенсу, оскільки у країни з Україною хороші відносини і їх ніхто не хотів би погіршувати", – підсумувала Калиновська.