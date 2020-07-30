Власти Беларуси открыла против задержанных под Минском боевиков российской военной компании Вагнера уголовное дело по статье о подготовке теракта. Эксперты не исключают вариант, что боевики могли использовать Минск как транспортный хаб для того, чтобы попасть в страны Африки, Ближнего Востока или в Украину.

О "Минске как транспортном хабе"

Белорусская журналистка Татьяна Калиновская в эфире 24 канала отметила, что регулярных рейсов в стране очень мало, потому это почти невозможно.

Обратите внимание В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"

Смешно думать, что белорусская авиакомпания запускает регулярные рейсы для передислокации в те страны. Никто не будет этим заниматься. Никто не заинтересован в том, чтобы здесь был хаб. Это не та ситуация, где можно бесконтрольно осуществлять такое,

– убеждена Калиновская.

Она также добавила, что Лукашенко мог знать об этой ситуации заранее, поскольку построил свою предвыборную кампанию на визитах в воинские части, и накануне сообщал, что "могут быть такие группы".

Я подозреваю, что белорусская власть ожидала визита вагнеровцев и других милитарных групп,

– считает белорусская журналистка.

Что известно о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнер". 32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны. Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.



Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец". Белорусские силовики считают, что на территории страны еще могут быть около 200 наемников.

Также она добавила, что накануне всех кандидатов в президенты Беларуси срочно собирали в ЦИК. Уже потом стало известно, что их хотели предупредить о возможных провокациях на митингах, которые могли устроить задержанные вагнеровцы. Она сообщила, что одна из кандидаток собирает большие митинги, где теоретически могут произойти провокации. Потому эти вагнеровцы и приехали.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков предупредил о мерах безопасности, которые будут дополнительно применять для охраны этих митингов,

– отметила Калиновская.

Что говорит Россия?

Она подчеркнула, что со стороны России уже есть обвинения о том, что эти люди ехали через Беларусь транзитом. Якобы они имели билеты в Турцию и Сирию. Еще говорят, что это постоянная база для передислокации российский вагнеровцев и других силовых структур. Но это все неправда, убеждена журналистка. У России есть достаточно своих военных баз, и Беларусь для этого никогда не использовали.

"По состоянию на сегодня, предоставлять такие возможности российским структурам для Беларуси нет смысла, поскольку у страны с Украиной хорошие отношения и их никто не хотел бы ухудшать", – подытожила Калиновская.

Справка. ЧВК "Вагнера" – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

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