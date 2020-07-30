Задержанные вагнеровцы никак не могли использовать Минск как транспортный хаб, – журналистка
Власти Беларуси открыла против задержанных под Минском боевиков российской военной компании Вагнера уголовное дело по статье о подготовке теракта. Эксперты не исключают вариант, что боевики могли использовать Минск как транспортный хаб для того, чтобы попасть в страны Африки, Ближнего Востока или в Украину.
О "Минске как транспортном хабе"
Белорусская журналистка Татьяна Калиновская в эфире 24 канала отметила, что регулярных рейсов в стране очень мало, потому это почти невозможно.
Обратите внимание В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"
Смешно думать, что белорусская авиакомпания запускает регулярные рейсы для передислокации в те страны. Никто не будет этим заниматься. Никто не заинтересован в том, чтобы здесь был хаб. Это не та ситуация, где можно бесконтрольно осуществлять такое,
– убеждена Калиновская.
Она также добавила, что Лукашенко мог знать об этой ситуации заранее, поскольку построил свою предвыборную кампанию на визитах в воинские части, и накануне сообщал, что "могут быть такие группы".
Я подозреваю, что белорусская власть ожидала визита вагнеровцев и других милитарных групп,
– считает белорусская журналистка.
Что известно о задержании боевиков "Вагнера" в БеларусиВ Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнер". 32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны. Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.
Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец". Белорусские силовики считают, что на территории страны еще могут быть около 200 наемников.
Также она добавила, что накануне всех кандидатов в президенты Беларуси срочно собирали в ЦИК. Уже потом стало известно, что их хотели предупредить о возможных провокациях на митингах, которые могли устроить задержанные вагнеровцы. Она сообщила, что одна из кандидаток собирает большие митинги, где теоретически могут произойти провокации. Потому эти вагнеровцы и приехали.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков предупредил о мерах безопасности, которые будут дополнительно применять для охраны этих митингов,
– отметила Калиновская.
Что говорит Россия?
Она подчеркнула, что со стороны России уже есть обвинения о том, что эти люди ехали через Беларусь транзитом. Якобы они имели билеты в Турцию и Сирию. Еще говорят, что это постоянная база для передислокации российский вагнеровцев и других силовых структур. Но это все неправда, убеждена журналистка. У России есть достаточно своих военных баз, и Беларусь для этого никогда не использовали.
"По состоянию на сегодня, предоставлять такие возможности российским структурам для Беларуси нет смысла, поскольку у страны с Украиной хорошие отношения и их никто не хотел бы ухудшать", – подытожила Калиновская.
Дивіться відео з білоруською журналісткою: