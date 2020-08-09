Кремль надіслав лист у Білорусь з фактами затримання вагнерівців: реакція Лукашенка
Президент Білорусі Олександр Лукашенка днями мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони говорили, зокрема й про затримання вагнерівців у Білорусі. Лукашенко заявив, що домовився з Путіним розібратися із затримання вагнерівців у Білорусії.
Подробиці розмови Лукашенка і Путіна
Лукашенко поділився подробицями телефонної розмови з Путіним та розповів, як Білорусь надалі будуватиме відносини з РФ після виборів. Про це повідомив телеграм-канал "Пул Первого".
Важливо Путін зателефонував Лукашенку і запропонував "домовитися" щодо вагнерівців
Головні тези з розмови президентів Білорусі та РФ
Президент Білорусі зізнався, що дорікнув Росії у тому, що вони перейшли з братніх на партнерські відносини. Також Лукашенко заявив, що йому все одно, чи спровокувала ситуацію із затриманням росіян у Білорусії "третя країна". Лідер Білорусі працювати "за фактом".
Лукашенко повідомив, що отримав від Путіна лист з фактами затримання вагнерівців у Білорусі.
На наступний день я отримав від президента РФ лист, здається, на п'яти сторінках. З викладом усіх фактів. І зараз наш секретар розглядає ці факти. Що стосується перспективи, якщо хтось чекає, що у нас абсолютно зіпсувалися відносини з Росією,
– наголосив Лукашенко.
Актуально Про чергове вторгнення вагнерівців Білорусь дізналася від України
За інформацією телеграм-каналу, прокурори з Росії та України поки не приїхали до Білорусі у справі про затримання вагнерівців.
Вагнерівці у Білорусі: головне
- 29 липня у Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Вагнерівців підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- Росія в офіційних заявах називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула.