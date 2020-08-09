Президент Білорусі Олександр Лукашенка днями мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони говорили, зокрема й про затримання вагнерівців у Білорусі. Лукашенко заявив, що домовився з Путіним розібратися із затримання вагнерівців у Білорусії.

Подробиці розмови Лукашенка і Путіна

Лукашенко поділився подробицями телефонної розмови з Путіним та розповів, як Білорусь надалі будуватиме відносини з РФ після виборів. Про це повідомив телеграм-канал "Пул Первого".

Важливо Путін зателефонував Лукашенку і запропонував "домовитися" щодо вагнерівців

Головні тези з розмови президентів Білорусі та РФ

Президент Білорусі зізнався, що дорікнув Росії у тому, що вони перейшли з братніх на партнерські відносини. Також Лукашенко заявив, що йому все одно, чи спровокувала ситуацію із затриманням росіян у Білорусії "третя країна". Лідер Білорусі працювати "за фактом".

Лукашенко повідомив, що отримав від Путіна лист з фактами затримання вагнерівців у Білорусі.

На наступний день я отримав від президента РФ лист, здається, на п'яти сторінках. З викладом усіх фактів. І зараз наш секретар розглядає ці факти. Що стосується перспективи, якщо хтось чекає, що у нас абсолютно зіпсувалися відносини з Росією,

– наголосив Лукашенко.

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За інформацією телеграм-каналу, прокурори з Росії та України поки не приїхали до Білорусі у справі про затримання вагнерівців.

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