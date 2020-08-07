Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що про вторгнення ще однієї групи бойовиків "Вагнера" його держава дізналася від України. На територію Білорусі вагнерівці зайшли з півдня, з території нашої держави.

Нині Білорусь продовжує шукати на своїй території цю групу російських бойовиків, розповів Олександр Лукашенко в інтерв'ю Дмитру Гордону. Про це пише 24 канал.

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Я, правда, не дуже вірю, що дійсно там 30 осіб перетнули кордон. Ми б їх вже виявили. Якщо, звичайно, вони не пішли в Росію або назад в Україну не повернулися,

– зазначив Олександр Лукашенко.

Він переконує, що на території Білорусі групу бойовиків уже давно б виявили, оскільки білоруські спецслужби "давно напружені й активно працюють у цьому напрямку".

Лукашенко також заявив, що білоруські спецслужби відслідковували маршрут російських вагнерівців, а відтак знають, хто з російського командування віддавав їм накази.

Президент Білорусі наголошує, що в контексті міжнародних відносин було зрозуміло, що "їм спокійно жити не дадуть". Водночас він запевнив: Білорусь готова давати відсіч.

"Я ніколи не почну стріляти першим, це буде подарунок ворогам. Втім якщо всі варіанти гібридної бійки будуть вичерпані, то без сумніву. Навіщо ж нам тоді армія?" – запитав Лукашенко.

Коротко про затримання вагнерівців у Білорусі: