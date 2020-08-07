Про чергове вторгнення вагнерівців Білорусь дізналася від України
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що про вторгнення ще однієї групи бойовиків "Вагнера" його держава дізналася від України. На територію Білорусі вагнерівці зайшли з півдня, з території нашої держави.
Нині Білорусь продовжує шукати на своїй території цю групу російських бойовиків, розповів Олександр Лукашенко в інтерв'ю Дмитру Гордону. Про це пише 24 канал.
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Я, правда, не дуже вірю, що дійсно там 30 осіб перетнули кордон. Ми б їх вже виявили. Якщо, звичайно, вони не пішли в Росію або назад в Україну не повернулися,
– зазначив Олександр Лукашенко.
Він переконує, що на території Білорусі групу бойовиків уже давно б виявили, оскільки білоруські спецслужби "давно напружені й активно працюють у цьому напрямку".
Лукашенко також заявив, що білоруські спецслужби відслідковували маршрут російських вагнерівців, а відтак знають, хто з російського командування віддавав їм накази.
Президент Білорусі наголошує, що в контексті міжнародних відносин було зрозуміло, що "їм спокійно жити не дадуть". Водночас він запевнив: Білорусь готова давати відсіч.
"Я ніколи не почну стріляти першим, це буде подарунок ворогам. Втім якщо всі варіанти гібридної бійки будуть вичерпані, то без сумніву. Навіщо ж нам тоді армія?" – запитав Лукашенко.
Коротко про затримання вагнерівців у Білорусі:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків – членів приватної військової компанії "Вагнер". Це російська військова структура сформована з військових найманців. Чимало її членів брали участь у війні на Донбасі на боці окупантів.
- У Білорусь бойовики приїхали з метою дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента. Затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.
- Білорусь звернулася до української влади щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні.
- 30 липня в Офісі президента заявили, що Україна звернеться до Білорусі з клопотанням про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер", підозрюваних у військових злочинах на Донбасі.
- Раніше в особистій розмові Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.