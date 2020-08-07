Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что о вторжении еще одной группы боевиков "Вагнера" его государство узнало от Украины. На территорию Беларуси вагнеровцы зашли с юга, с территории нашего государства.

В настоящее время Беларусь продолжает искать на своей территории эту группу российских боевиков, рассказал Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону. Об этом пишет 24 канал.

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Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не пошли в Россию или обратно в Украину не вернулись,

– отметил Александр Лукашенко.

Он убеждает, что на территории Беларуси группу боевиков уже давно бы обнаружили, поскольку белорусские спецслужбы "давно напряжены и активно работают в этом направлении".

Лукашенко также заявил, что белорусские спецслужбы отслеживали маршрут российских вагнеровцев, а значит знают, кто из российского командования отдавал им приказы.

Президент Беларуси отмечает, что в контексте международных отношений было понятно, что "им спокойно жить не дадут". В то же время он заверил: Беларусь готова давать отпор.

"Я никогда не начну стрелять первым, это будет подарок врагам. Впрочем, если все варианты гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения. Зачем же нам тогда армия?" – спросил Лукашенко.

Коротко о задержании вагнеровцев в Беларуси: