Об очередном вторжении вагнеровцев Беларусь узнала от Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что о вторжении еще одной группы боевиков "Вагнера" его государство узнало от Украины. На территорию Беларуси вагнеровцы зашли с юга, с территории нашего государства.
В настоящее время Беларусь продолжает искать на своей территории эту группу российских боевиков, рассказал Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону. Об этом пишет 24 канал.
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Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не пошли в Россию или обратно в Украину не вернулись,
– отметил Александр Лукашенко.
Он убеждает, что на территории Беларуси группу боевиков уже давно бы обнаружили, поскольку белорусские спецслужбы "давно напряжены и активно работают в этом направлении".
Лукашенко также заявил, что белорусские спецслужбы отслеживали маршрут российских вагнеровцев, а значит знают, кто из российского командования отдавал им приказы.
Президент Беларуси отмечает, что в контексте международных отношений было понятно, что "им спокойно жить не дадут". В то же время он заверил: Беларусь готова давать отпор.
"Я никогда не начну стрелять первым, это будет подарок врагам. Впрочем, если все варианты гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения. Зачем же нам тогда армия?" – спросил Лукашенко.
Коротко о задержании вагнеровцев в Беларуси:
- 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков – членов частной военной компании "Вагнер". Это российская военная структура, сформированная из военных наемников. Многие ее члены участвовали в войне на Донбассе на стороне оккупантов.
- В Беларусь боевики приехали с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента. Задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту.
- Беларусь обратилась к украинской власти относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
- 30 июля в Офисе президента заявили, что Украина обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе.
- Ранее в личной беседе Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинцев.